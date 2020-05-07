Кораблі ВМС України провели маневри за стандартами НАТО

В акваторії Чорного моря кораблі та катери Військово-морських сил України відпрацювали тактичне маневрування за стандартами НАТО.

Про це повідомляється на сайті Міноборони.

"На переході морем особовий склад відпрацював низку корабельних навчально-бойових вправ, серед яких, зокрема, протиповітряна оборона, протимінні дії у визначених морських районах, радіоелектронна боротьба, патрулювання визначеного району моря, тренування зі зв’язку тощо. Метою заходу було підвищення морського вишколу корабельно-катерного складу під час бойової підготовки національного флоту", - йдеться у повідомленні.

За даними міністерства, основна увага приділялась доведенню до автоматизму дій корабельних та катерних розрахунків щодо спільного виконання завдань в морі з кораблями Північноатлантичного альянсу. Подібні навчальні заходи сприяють досягненню високих показників сумісності з флотами держав-членів НАТО.

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«Військово-морські сили вже тривалий час використовують стандарти НАТО в багатьох напрямках своєї діяльності. Корабельно-катерний склад використовує стандарти Організації Північноатлантичного договору під час виконання завдань в морі та спільних навчань з кораблями країн-партнерів на постійній основі», - додали у відомстві.