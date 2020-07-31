У вікнах Укрінформу - виставка фотокора Олени Худякової

В Укрінформі відкрилась персональна виставка фотокореспондента інформаційного агентства Олени Худякової.

Як повідомляє Укрінформ, на виставці представлені понад пів сотні світлин — історії та митті з життя групи артрозвідників у 2014-2017 роках.

“Кожна робота — це те, чим можемо поділитися з того, що бачили та відчували там, на чарівних пагорбах посеред пекла. Вогняні ночі змінювали золоті світанки. Бої змінювали грози. Пісні війни змішувалися з криками хижих птахів над степом. Раптова злива змивала свіжу кров і залишала над місцем загибелі воїна райдугу. Це поєднання краси і болю назавжди викарбувалося у свідомості. Сотні разів ми вітали сонце і прощалися з ним, ідучи у сніжний туман. Спекотне марево чи темну, хмарну ніч, яка поглинає усе, оживаючи лише спалахи пострілів”, - зазначила Худякова.

В Укрінформі відкрилася виставка фотокореспондента Олени Худякової / Фото: Олена Худякова, Укрінформ

Під фото немає підписів і на них мало облич, адже війна досі триває.

Мешканці та гості столиці мають можливість вільно у будь-який час ознайомитися із цими унікальними світлинами у вікнах Укрінформу.

Виставки фотокореспондентів агентства проводиться регулярно.