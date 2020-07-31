“Вирішення питань” з АМКУ за 4 мільйони: вимагачці оголосили підозру

У Києві повідомлено про підозру жінці, яка вимагала 4 мільйони гривень з двох фірм за вплив на працівників відділення Антимонопольного комітету для мінімізації штрафів, накладених на фірми через порушення законодавства.

Про це інформує пресслужба МВС.

«Зловмисниці повідомили про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», - йдеться у повідомленні.

У МВС нагадали, що раніше правоохоронці задокументували факт вимагання особою неправомірної вигоди за вплив на працівників відділення Антимонопольного комітету.

«За чотири мільйони гривень зловмисниця обіцяла представникам двох товариств винесення на їх користь рішення про мінімізацію розміру штрафних санкцій, накладених на них через порушення вимог чинного законодавства», - інформують у МВС.

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30 липня в одному із закладів громадського харчування столиці правоохоронці затримали жінку під час одержання першої частини хабара – 600 тисяч гривень.

Санкція інкримінованої їй статті ККУ передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, 30 липня правоохоронці затримали особу, яка вимагала 4 млн грн за вплив на службовців відділення АМКУ.