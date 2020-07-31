Антимонопольний комітет спростовує арешт свого співробітника

В Антимонопольному комітеті заявили, що поширена деякими ЗМІ інформація про затримання Національною поліцією співробітника Комітету не відповідає дійсності.

Про це йдеться у повідомленні на сайті АМКУ.

"Жодних затримань співробітників Комітету правоохоронні органи не проводили", - йдеться у повідомленні.

Водночас АМКУ наголошує на готовності максимально сприяти проведенню розслідування, адже Комітет зацікавлений у забезпеченні справедливості та покаранні злочинця, якщо його вина буде доведена.

Як повідомляв Укрінформ, 30 липня правоохоронці затримали особу, яка, за інформацією слідства, вимагала 4 млн грн у представника двох підприємств за вплив на службовців відділення АМКУ.