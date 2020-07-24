«Імперіал Тобакко» сплатила майже 460 мільйонів штрафу за рішенням АМКУ

Група компаній «Імперіал Тобакко» сплатила штраф на загальну суму майже 460 млн грн за участь компаній «Імперіал Тобако Юкрейн» та «Імперіал Тобакко Продакшн Україна» у змові на ринку тютюнової продукції.

Про це повідомляє пресслужба Атимонопольного комітету.

«Група компаній «Імперіал Тобакко», до якої входять «Імперіал Тобако Юкрейн» та «Імперіал Тобакко Продакшн Україна», сплатила накладені Антимонопольним комітетом України штрафи на загальну суму майже 460 мільйонів гривень», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідне рішення Комітет ухвалив 10 жовтня 2019 року за справою про змову між монопольним дистриб’ютором сигарет та виробниками тютюнової продукції. Загальна сума штрафів, яка була накладена на всіх учасників змови, сягнула 6,5 млрд грн.

«Група компаній «Імперіал Тобакко», як і інші фігуранти справи, спробувала оскаржити це рішення АМКУ в суді. Однак 20 липня цього року столичний господарський суд відхилив позов «Імперіал Тобако Юкрейн» та «Імперіал Тобакко Продакшн Україна» до АМКУ з вимогою визнати частково недійсним рішення АМКУ про накладення на компанії штрафів», - пояснили в Комітеті.

У пресслужбі заявили, що Антимонопольний комітет України позитивно оцінює рішення групи компаній «Імперіал Тобакко» не затягувати далі судову тяганину й сплатити штраф. У АМКУ сподіваються, що й інші фігуранти наслідуватимуть цей приклад.

Як повідомлялося, рішенням від 10 жовтня визнано, що ТОВ «Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб’юшн», ПрАТ «Філіп Морріс Україна», ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна», ПрАТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна», ПАТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна», ПзІІ «Імперіал Тобако Юкрейн», ТОВ «Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна», ПрАТ «А/Т тютюнова компанія «В.А.Т.-Прилуки», ТОВ «ТЕДІС Україна» вчинили порушення у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються обмеження доступу інших суб’єктів господарювання (покупців) на ринок первинного продажу виробниками сигарет.

За вчинені порушення накладено низку штрафів, зокрема на дистриб'ютора ТОВ «ТЕДІС Україна» – 3,4 млрд грн. ПАТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна» штраф було визначено у розмірі 170 млн грн; ПзІІ «Імперіал Тобако Юкрейн» – 290 млн грн.