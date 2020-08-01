Ольга Голубовська, інфекціоністка, докторка медичних наук

Пости лікарки-інфекціоністки Ольги Голубовської у Фейсбуці - без перебільшення пресцентр антиковідної боротьби. Там є все: і новини, і рекомендації і лікарям, і суспільству. Напевно, так і має діяти професіонал: шукати шляхи лікування і пояснювати, що відбувається, хоча б для того, щоб зняти стрес у людей.

Вчора Ольга Голубовська побувала в Укрінформі на пресконференції як координаторка групи дослідників ефективності препарату Квертин і Корвітін (обидва препарати на ринку давно, але наразі вчені вивчають їхню дію на «ковідних» пацієнтів, у яких є серцево-судинні патології. Цікаво, що таблетована (ми єдина країна, яка має «внутрішньовенну» форму) форма препарату рекомендована Американською асоціацією пульмонологів та інтенсивної терапії як профілактика лікування легких форм захворювання COVID і пневмоній.

До початку пресконференції Укрінформ поставив Ользі Анатоліївні запитання, продовживши їх вже на самому заході.

- Ольго Анатоліївно, ми з вами востаннє спілкувалися у квітні. Який підсумок вашої COVID-боротьби за ці три місяці?

- Найголовніша подія: нам вдалося зробити протоколи терапії, це для клініцистів є вкрай важливим. Є різні протиепідемічні заходи, але протокол – важливий крок. Березень для усіх нас був дуже важким, ми читали китайські, італійські, іспанські протоколи. Але одна річ - читати десь щось, а інша - реальна клінічна практика. І нам було дуже складно від цього потоку хворих, від того, що абсолютно незвичайне захворювання, ми ніколи з таким не стикалися, це не грип зовсім, від слова зовсім. Воно дуже тривале, дуже непередбачуване. Як у період розпалу захворювання, так і після виписки у нас пацієнти гинули від тромбоемболічних ускладнень. Тому підходи до лікування у світі постійно змінювалися, і ми потребували нашого нормативного документу. І він у нас є.

- Я його прочитала.

- Вперше за останні роки країна створила свій нормативний документ, тому що, вибачте, міжнародних рекомендацій офіційних інституцій на сьогодні бути не може. Адже немає чіткої доказової бази. Щоб провести великі дослідження, для цього треба кілька років, рік як мінімум, а хворих треба лікувати прямо зараз. І через наші руки пройшло багато лікарських засобів, які призначаються і рятують тисячі життів, і усі інфекціоністи мене розуміють з пів слова, наше завдання - вчасно лікувати і не доводити пацієнтів до важкого стану, тим більше такого, що потребує ШВЛ.

Щодня виходить до пів сотні публікацій про лікування коронавірусу, дослідження іноді дають діаметрально протилежні результати. Ми до протоколу внесли найефективніші препарати, деякі з рекомендованих дуже серйозні, і ми використовуємо їх у найбільш критичному випадку. Сподіваємося, що скоро внесемо антикоагулянтну терапію.

Ми спілкуємося зі спеціалістами всього світу, і наші підходи загалом збігаються. На сьогодні завдяки цьому ми більш впевнено почуваємося. Ми вже самі розуміємо багато речей, вже величезна кількість пацієнтів пройшла лікування. І для мене, як для клініцистки, це найголовніше. Тому що одна річ - створити нормативний документ, інша - навчити всю країну нюансам.

Прийняти протокол лікування дозволив новий закон, який парламент ухвалив конкретно під це захворювання, бо всі призначення практично йдуть off-label, тобто поза показань. В жодній інструкції світу не прописана коронавірусна інфекція, це зрозуміло. І, на жаль, на сьогодні у нас препаратів прямої дії на вірус немає. Вирішується питання з ремдесевіром (новий протиковідний препарат, затверджений в українському та міжнародному протоколах – ред.), я сподіваюся, він буде до кінця літа.

- Чи не буде дефіциту? Навіть Єврокомісія дуже суворо розподіляє ремдесевір по країнах ЄС. Ми зможемо його отримувати?

- Щодо ремдесевіру, приміром, компанія-виробник дала ліцензію на випуск генеричного препарату, і це вирішує проблему. Це, звичайно, зовсім інша річ - ліцензований генерик.

- В Україні виготовлятимемо?

- Вже в Україні, я дуже сподіваюся. Виробники навіть готові надати, наскільки я знаю, кілька безкоштовних курсів препаратів. Панацеї не буде, тому що це препарати прямої дії на вірус, але не строго специфічні, тобто вони можуть бути використані для багатьох РНК-вмісних вірусів. А якщо немає суворої специфічності, значить і ефект вже не такий як, приміром, при азельтомівірі при грипі. Ці препарати, ремдесевір зокрема, застосовувалися під час спалаху лихоманки Ебола у Західній Африці, і теж не показали великої ефективності.

Розумієте, у такої хвороби, як ця нова коронавірусна інфекція, де немає строго специфічних препаратів, увесь терапевтичний наш вплив має мінімізувати ризики розвитку важкого перебігу захворювання. Саме тому ми прописали госпіталізацію середньотяжкого перебігу захворювання, те, чого у світі не роблять, тому що у них не вистачає ліжок.

Те, що нам закидали як негативний момент - що, от, у нас ліжок набагато більше, ніж в Європі і в Америці, тому їх треба скорочувати і робити гарну лікарню одну на 200 км, якої ніколи не буде, поки у нас не буде йти на медицину менше 3% ВВП... Так от, зараз ці ліжка у регіонах, які не встигли скоротити, врятували тисячі пацієнтів! Якби коронавірусна інфекція прийшла на пів року пізніше, то тисячі людей не мали б доступу до медичної допомоги.

Сьогодні до цих лікарень без будь-якої реанімації провели кисень, і лежать пацієнти. Основне у лікуванні - це дихати киснем - терапія є, вона розроблена. Потрібні грамотні лікарі і елементарні дослідження. Мені страшно уявити, що було б без цього, у нас смертність була би в рази вищою. Адже ця смертність, яку показують італійці, іспанці, це смертність від важкого перебігу захворювання, тому і цифри у них такі. Чим більше тестувати, то, природно, смертність буде меншою.