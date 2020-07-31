Австрія скасувала заборону на польоти в Україну

Уряд Австрії не продовжив заборону на регулярне пасажирське авіасполучення з Україною та низкою інших країн, яка діяла до 31 липня.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Республіці Австрія.

Внесені в середині липня зміни до відповідної постанови австрійського МОЗ передбачали заборону на приземлення літаків з низки країн та регіонів з високим ризиком поширення SARS-CoV-2. Ця заборона поширювалася на пасажирські літаки з 18 країн: Китай, Іран, Білорусь, Іспанія, Об’єднане Королівство, Швеція, Північна Македонія, Албанія, Чорногорія, Боснія та Герцеговина, Сербія, Косово, Молдову, Румунію, Болгарію та Єгипет, Російська Федерація та Україна. Постанова діяла до 31 липня, її дію не було продовжено.

Водночас, відновлення пасажирського авіасполучення з Україною не означає, що українці з серпня зможуть в’їжджати до Австрії "по безвізу" – власники біометричних паспортів і надалі не матимуть права на в’їзд в республіку та інші країни ЄС через пандемію COVID-19.

З 27 липня в Австрії почали діяти оновлені правила в’їзду в країну, які передбачають, зокрема, визначення країн з "червоної зони" та надання негативного результату ПЛР-тесту на коронавірус.

Уряд Австрії відніс до "червоної зони" з високим ризиком поширення коронавірусу 32 країни, серед яких, є і Україна.

Для австрійців, громадян ЄС, ЄЕП та Швейцарії, а також усіх тих, хто має місце проживання чи дозвіл на проживання/перебування в Австрії, при в’їзді в Республіку Австрія з вищеназваних країн потрібно надати ПЛР-тест на коронавірус, який має бути зроблений не давніше трьох днів. У разі відсутності тесту особа направлятиметься під десятиденний домашній карантин, вийти з якого достроково можна після проходження ПЛР-тесту вже в Австрії протягом 48 годин. Тим, хто відмовиться проходити тест в Австрії, загрожує штраф до 1450 євро.

В’їзд в Австрію "громадян третіх країн" (громадян, які не мають право вільного пересування по ЄС, ЄЕП та Швейцарії, а сюди відносяться і громадяни України) в республіку в цілому заборонений. Виняток – якщо такі громадяни в’їжджають з країни Шенгенського простору і в останні два тижні не перебували у країні з "червоної зони" (у т.ч. в Україні). У такому випадку вони мають надати ПЛР-тест на коронавірус та відправитися під обов’язковий 10-денний карантин, уникнути якого не допоможе навіть негативний результат ПЛР-тесту, зроблений вже в Австрії.

Також існують й інші винятки для громадян третіх країн, зокрема, що стосується доглядачів, сезонних працівників, дипломатів та членів їх сімей та у випадках виняткових сімейних справ. Вони можуть достроково припинити 10-денний домашній карантин після проведення ПЛР-тесту після прибуття в Австрію.