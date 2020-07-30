Мусульмани святкують Курбан-байрам

Мусульмани України й усього світу 30 липня почали відзначати своє головне свято Курбан-байрам.

Про це повідомляє Укрінформ.

Курбан-байрам — свято жертвопринесення, одне з двох головних свят мусульман. Воно починається після 70 днів завершення посту урази (10-го числа місяця Зуль-хіджжа, що є 12-м місяцем мусульманського місячного календаря), в день завершення Хаджу (паломництва до Мекки) та триває три-чотири дні. Цьогоріч – із 30 липня до 3 серпня.

Зі святом Курбан-байрам мусульман привітали Президент Володимир Зеленський і Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

“Ми вдячні та високо цінуємо внесок мусульманської спільноти України у збереження та примноження духовного багатства та розмаїття нашого народу, утвердження миру та міжрелігійної злагоди в українському суспільстві”, - наголосив у своєму привітанні Зеленський.

Президент також зауважив, що свято Курбан-байрам наповнює серця вірян милосердям, любов’ю до свого ближнього, дарує світло надії та справедливості.

У свою чергу Денис Шмигаль побажав усім мусульманам щасливого свята. «Бажаю всім мусульманам щасливого свята Курбан-байрам! Нехай у вашому житті завжди буде гармонія. Ід Мубарак», - написав Шмигаль у Facebook.