Кабмін змінив розпорядника коштів для творчих спілок у сфері ЗМІ

Кабінет міністрів України ухвалив зміни до своєї постанови 2011 року про Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки творчих спілок у сфері засобів масової інформації.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні Кабінету міністрів 29 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України та Закону України «Про державний бюджет України на 2020 рік» Міністерство культури та інформаційної політики України є головним розпорядником бюджетних коштів, а розпорядником нижчого рівня і відповідальним виконавцем бюджетної програми 3802050 «Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси» є Держкомтелерадіо», - ідеться в пояснювальній записці до проєкту постанови.

Як зазначається, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. №449 головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми був Держкомтелерадіо.