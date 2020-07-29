Кабмін підтримав законопроєкт про охорону ядерних об'єктів Нацгвардією

Уряд підтримав законопроєкт «Про Статут з охорони Національною гвардією України ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання державної власності, важливих державних об’єктів та спеціальних вантажів».

Про це інформує кореспондент Укрінформу.

Як уточнюється у пояснювальній записці, метою прийняття цього законопроєкту є затвердження Статуту з охорони Нацгвардією ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання держвласності, важливих держоб’єктів та спецвантажів та введення його в дію.

Прийняття цього законопроєкту, як уточнюється, створить належні правові засади для організації та несення військовослужбовцями НГУ служби з охорони ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання держвласності, важливих держоб’єктів та спецвантажів.

Цим законопроєктом, як наголошується у пояснювальній записці, визначається порядок і організація несення військової служби з охорони Нацгвардією ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання держвласності, важливих держоб’єктів та спецвантажів, а також права і обов’язки військовослужбовців НГУ, які залучаються до несення такої служби.

У тексті законопроєкту заплановано, що охорона таких об’єктів здійснюватиметься військовими частинами НГУ у взаємодії з адміністраціями важливих держоб’єктів, що охороняються, а також компетентними органами держвлади та органами місцевого самоврядування.

Планується, що для організації та охорони важливого держоб’єкта або спецвантажу визначаються пости. Розташування та межі постів, а також вимоги щодо їх облаштування та обладнання визначаються цим статутом та порядком організації охорони Нацгвардією ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання держвласності, важливих державних об’єктів та спецвантажів, що встановлюється урядом.

Як уточнюється у законопроєкті, план охорони важливого держоб’єкту має розробляти штаб військової частини, від якої споряджено варту, і підписуватися начальником штабу та затверджуватися її командиром.

У частині, яка стосується приймання під охорону або здавання з-під охорони режимних приміщень, план охорони важливого держоб’єкта погоджуватиметься керівником такого об’єкта або його заступником з режиму.

Серед іншого, як заплановано у законопроєкті, тривалість несення служби вартою з охорони важливого державного об’єкта має становити 12 або 24 години.

Час несення служби такої варти визначатиметься командиром військової частини, від якої її споряджено, з урахуванням розпорядку роботи об’єкта, що охороняється.

З іншими деталями цього законопроєкту можна ознайомитися за посиланням.