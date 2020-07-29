“Зелена” та “червона” зони: Україна раз на тиждень оновлюватиме перелік країн

Міністерство охорони здоров’я змінить показники, за якими країні будуть розподілятися в “зелену” та “червону” зони.

Про це на брифінгу 29 липня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми змінюємо показники, якщо зараз ми вимірюємо кількість активних хворих в тих чи інших країнах, то з 1 серпня це буде повністю так само, як це відбувається в країнах Європи. Буде два показники, при перевищенні яких буде відповідно віднесена країна до червоної або зеленої зони. Це показник, якщо приріст хворих за останні 14 днів перевищує такий приріст на території України, а другий показник, якщо відсоток в тій чи іншій країні за останні 14 днів порівняно з минулими 14 днями буде більше ніж 30%", - сказав Степанов.

Він додав, що перелік країн з визначенням, до якої зони вони відносяться по показникам захворюваності на COVID-19, буде оновлюватися один раз на тиждень.

Степанов закликав громадян, що планують поїздки до інших країн, враховувати цю інформацію.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Кабінет міністрів встановив показник в 55 активних хворих на COVID-19 на 100 тисяч населення. Відповідно до перевищення цього показника в тій чи іншій країні, вона відносилася до "червоної" зони. Останнє оновлення переліку країн "червоної" та "зеленої" зон - 27 липня, оприлюднення цієї інформації на сайті МОЗ - 28 липня. Згідно з даними МОЗ, в Україні фіксується 66,7 активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення. Таким чином Україна віднесена до країн "червоної" зони.

фото: ФБ