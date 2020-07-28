Ткаченко закликає кіномитців до дискусії щодо нових правил пітчингів

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко закликає кінематографістів до перемовин стосовно нових правил проведення конкурсів кінопроєктів та обіцяє невдовзі виплату стипендій членам Ради з державної підтримки кінематографії.

Про це він написав у Facebook за підсумками зустрічі 27 липня з членами Ради з держпідтримки кінематографії.

“Щоб цього року конкурс відбувся без "сюрпризів", Держкіно розробить детальний план фінансування. Із врахуванням непередбачуваних ризиків”, - запевнив Ткаченко щодо фінансування та розподілу коштів на 14-ий пітчинг Держкіно.

Щодо реакції кінематографістів на нові правила проведення пітчингів він зазначив, що над проєктом положення працювали депутати разом із представниками міністерства, Держкіно та багатьма продюсерами.

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“Документ і досі на етапі обговорення. Тому я закликаю одягнути маски та сісти за один стіл перемовин. У діалозі ми й знайдемо компроміс”, - написав Ткаченко.

Про стратегічний посил, тобто яке саме кіно ми розвиваємо, він уточнив, що це "українські наративи, українські автори, українські герої. Як історичні персоналії, так і сучасники, про яких ніхто ніколи не говорив". "Наступний рік – 30-річчя Незалежності. Очевидно, що знакові проєкти потрібні”, - зауважив міністр.

Ткаченко додав, що потрібні інвестиції у комерційно успішні проєкти, підтримка нового покоління, аналіз європейського досвіду, і пообіцяв повернутися згодом до обговорення з предметними деталями.

Він також торкнувся питання виплат на діяльність членів Ради з держпідтримки кінематографії.

“Проблема затримок коштів – питання серйозне і глобально тягнеться роками. За пів року виплат по проєктах накопичилося чимало. Ще минулого тижня підписав необхідні розпорядження. 1,9 млн грн виплати стипендій членам Ради вже в казначействі, кошти надійдуть найближчим часом. Залишилась операційна робота. Держкіно розрахується з усіма, хто подав документи у повному обсязі. Щодо другого траншу – поінформуємо. Він буде”, - пообіцяв міністр.

Як повідомлялося, Рада з державної підтримки кінематографії перенесла засідання 23 липня, оскільки Держкіно не сплатило борги за стипендіями її членам, а також просила пояснити, чому не виконуються її рішення про фінансування кінопроєктів.

Міністерство культури та інформаційної політики 23 липня запропонувало до громадського обговорення проєкт наказу про затвердження Порядку та критеріїв проведення творчого конкурсу (пітчингу), а також порядку прийняття рішення Радою з державної підтримки кінематографії про надання державної підтримки.

Фото: Олександр Ткаченко, ФБ