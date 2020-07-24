У мережу викладуть сім українських короткометражних фільмів
Про це повідомляє пресслужба Держкіно.
«Цю стрічку та ще шість знакових короткометражних фільмів українських режисерів, що раніше ніколи не виходили онлайн, можна переглянути на сайті фестивалю: раз на п’ять днів — один фільм і знайомство з головними героями нового українського кіно. Програма фестивалю створена за підтримки Kyiv International Short Film Festival», - ідеться у повідомленні.
У фільмі «Технічна перерва» - 25-хвилинна обідня перерва представлена як дзеркало соціуму. Головна героїня, молода касирка, переживає особисту трагедію. Стрічка є найкращим українським короткометражним фільмом 2017 року.
Також у програмі стрічки «Присвячується молоді всього світу ІІ», режисери Ярема Малащук та Роман Хімей; «Поза зоною», режисер Нікон Романченко; «Післясмак», режисер Юрій Катинський; «Дорога», режисер Максим Ксьонда; «Крамниця співочих пташок», режисер Анатолій Лавренішин; «Кохання», режисер Микита Лиськов.
На головному фото: фільм "Крамниця співочих пташок", фото linoleumfest.com