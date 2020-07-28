Декалог Хрещення Руси-України

Щороку 28 липня українці зі сходу і заходу, півдня і півночі ніби вервицею тягнуться на Володимирів пагорб у Києві.

Йдуть немовби з теперішнього в минуле. До основ. Не повертаються, а йдуть. І кожен зі своїм розумінням важливості бути того дня при Володимиру Великому, Хрестителю Руси-України.

Яку силу таїть у собі понад тисячолітньої давності Хрещення, що приводить цього дня на Володимирів пагорб різних за конфесіями українців?

1. Хрещення – це перетворення тогочасного українського суспільства, зміна способу співіснування на цивілізаційні правила співжиття. Хрещення привело українців до цивілізації, в якій продовжуємо жити понад тисячу років.

2. Хрещення розірвало замкнутий простір Руси-України, ознаменувало кінець епохи її ізоляціонізму.

3. Хрещення долучило Русь-Україну до спільноти європейських держав.

4. Хрещення перетворило Русь-Україну в суб’єкт міжнародної політики.

5. Хрещення – це нові можливості для політичної еліти Руси-України у міжнародних контактах, започаткування «шлюбної дипломатії». Протягом Х-ХІ ст. було укладено 12 шлюбів з представниками візантійських династій і 83 – із західноєвропейськими правлячими родинами.

6. Хрещення – двигун пожвавлення економічного життя в середині країни і з сусідами.

7. Хрещення – це нова архітектура, що виявилася в будівництві церков і монастирів.

8. Хрещення заклало основи гуманізації життя суспільства: в Русі-Україні, в єдиній того часу країні, було скасовано смертну кару.

9. Хрещення – революційна трансформація сім’ї, що помітно піднесла авторитет матері і жінки.

10. Хрещення зумовило в Русі-Україні мистецький ренесанс, створення міської культури.

Тому і йдуть українці щороку 28 липня до Володимира Великого, Хрестителя Руси-України.

Посол Василь Кирилич