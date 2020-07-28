Ткаченко подякував церквам за дотримання карантину у День хрещення Русі-України

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко привітав українців із Днем Хрещення Русі-України та подякував церквам за утримання від проведення багатолюдної хресної ходи в умовах карантину.

Про це він написав на сторінці у Facebook.

“1032 роки тому Володимир Великий обрав віру, охрестив Київську Русь та включив наш народ до європейського культурного простору. Сьогодні його спадщина продовжує жити у серцях українців”, - підкреслив Ткаченко.

Водночас він зазначив, що «в нас живе повага до інших, ми одна з небагатьох держав, де в діалозі співвіснує велике різноманіття релігій та конфесій, і в цьому наша унікальність».

“Вдячний церквам, що дотримуються карантину і цьогоріч не проводили багатолюдної хресної ходи. Сподіваюсь, наступного року пандемія не завадить традиції вшанування пам’яті хрестителя Русі”, - додав Ткаченко.

Він також побажав, щоб мудрість князя Володимира передалася його теперішнім нащадкам у сфері державного управління, а вірянам нагадав, що сила українців – у нашій єдності.

Як повідомляв Укрінформ, щороку 28 липня відзначають День Хрещення Русі-України. Це свято встановлено згідно з указом Президента від 25 липня 2008 року. Цього ж дня Православна церква вшановує пам’ять рівноапостольного князя Володимира – хрестителя Русі.

Цього року через карантин святкування проходить здебільшого онлайн.