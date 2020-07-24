Ткаченко: МКІП готує план святкування 150-річчя від дня народження Лесі Українки

У Міністерстві культури та інформаційної політики почали готувати план святкування у наступному році 150-річчя від дня народження відомої української поетеси Лесі Українки.

Про це повідомив очільник МКІП Олександр Ткаченко у Telegram.

"У 2021 році виповнюється 150 років з Дня народження Лесі Українки. Хочемо, аби святкування охопило всю країну. І не тільки. Тому було б чудово оголосити весь наступний рік роком нашої співвітчизниці... До вересня сформуємо план заходів і почнемо працювати над проєктом", - написав він.

Ткаченко додав, що 23 липня він вперше зібрав відповідний організаційний комітет при міністерстві: "Ідей – крутих, нетипових, цікавих – чимало. Звісно, є і класичні формати. Але вже накидуємо пропозиції, як організувати все сучасно і модно. Щоб сподобалось як молоді, так і старшому поколінню".

Міністр зауважив, що має особисте бажання – відзначити цю подію на міжнародному рівні, а як саме, шукатиме відповідь разом з Міністерством закордонних справ.

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Ткаченко наголосив, що українці мають знати Лесю Українку не лише за портретом на 200-гривневій купюрі, відзначивши, що її внесок у розвиток національної культури та суспільно-політичного життя України є винятковим, тож рівень святкування має бути вседержавного масштабу.

Як повідомлялося, Верховна Рада у лютому 2018 року ухвалила постанову про відзначення на державному рівні 150-річчя від дня народження видатної письменниці та громадського діяча Лесі Українки 25 лютого 2021 року.