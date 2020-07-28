Зарплати медиків: Разумков обіцяє поліпшення ситуація під час перегляду бюджету

Верховна Рада готова надалі вносити зміни до законодавства, які дозволять Україні стати конкурентною на ринку медичних послуг.

Про це заявив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час відвідування Інституту серця МОЗ спільно з представниками Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, повідомляє пресслужба Апарату ВРУ.

“Велика кількість операцій із пересадки серця сьогодні проводиться в Білорусі, натомість в Україні їх можливо робити в шість разів дешевше. На це варто звернути увагу. І парламент готовий робити все від нього залежне для забезпечення необхідних змін до законодавства”, - зауважив Разумков.

Він зауважив, що необхідно й надалі вносити зміни до законодавства, які дозволять Україні стати конкурентною на ринку медичних послуг.

“Персонал інституту робить унікальні речі, враховуючи ті непрості соціально-економічні умови, в яких вони працюють. Щиро дякую від себе і від усього депутатського корпусу. Наприкінці минулого року ми прийняли важливий закон щодо трансплантології, і в майбутньому будемо допомагати в усьому, що залежатиме від нас”, - зазначив Разумков.

Спікер також звернув увагу на важливе питання заробітної плати медиків, яке є досить складним, особливо в нинішніх умовах.

“Під час пандемії ми внесли певні зміни до оплати праці лікарів, що працюють з хворими на коронавірус. Але ситуацію потрібно виправляти комплексно, тому що вона призводить до відтоку професійних кадрів. Під час перегляду бюджету ми будемо намагатися поліпшити ситуацію”, - зазначив Разумков.

Голова ВР також подякував персоналу Інституту за їхню працю.

“Ви пройшли великий шлях і маєте багато досягнень, але я впевнений, що ви не будете на них зупинятися. Бажаю Інституту подальших успіхів, адже від цього залежить, скільки людей ви врятуєте, скільки з них повернеться до своїх родин і скільки років вони будуть разом зі своїми близькими”, - підкреслив Разумков.

Зазначається, що Голова парламенту оглянув відділення інтенсивної терапії для дорослих та дітей, відділення лікування вроджених вад серця, гострого коронарного синдрому та інфаркту міокарда, рентгенендоваскулярної діагностики та лікування. Він також поспілкувався з пацієнтами, які перенесли трансплантацію серця в Україні.

Фото: пресслужба Апарату ВР