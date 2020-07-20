Степанов: До кінця року на трансплантологію має вистачити 112 мільйонів
Про це на брифінгу 20 липня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“У нас є нерозвиненість донорського етапу, яка пов’язана з відсутністю усталеної практики діагностики смерті мозку. Діагностування смерті мозку повинно відбуватися в будь-якому випадку незалежно від того, чи може людина бути донором, чи ні. Також питання лежить у площині розвитку транспланткоординації, зараз нам треба зробити центри транспланткоординації по всій країні. Транспланткоординатори - це люди, які безпосередньо займаються технічним забезпеченням трансплантації. Також ми говоримо про забезпечення лікарень відповідним обладнанням - газоаналізатори, обладнання для типування клітин. ... Є питання щодо підготовки хірургів”, - сказав Степанов.
Він нагадав, що зараз кількість лікарень, де можуть робити трансплантацію органів, 19, ще 6 лікарень можуть робити трансплантацію кісткового мозку.
Також, за словами Степанова, фінансування напрямку трансплантології у розмірі 112 млн грн має вистачити до кінця року.
Як 15 липня повідомляв Укрінформ, Кабмін ухвалив зміни до постанови про трансплантацію, якими передбачається можливість фінансування всіх витрат на проведення алогенної трансплантації кісткового мозку, в тому числі отримання донорського матеріалу.
В Україні роблять два види трансплантації кісткового мозку: аутологічну (пацієнт отримує власний кістковий мозок) та алогенну (від родинного донора).