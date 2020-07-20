Степанов: До кінця року на трансплантологію має вистачити 112 мільйонів

Про це на брифінгу 20 липня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У нас є нерозвиненість донорського етапу, яка пов’язана з відсутністю усталеної практики діагностики смерті мозку. Діагностування смерті мозку повинно відбуватися в будь-якому випадку незалежно від того, чи може людина бути донором, чи ні. Також питання лежить у площині розвитку транспланткоординації, зараз нам треба зробити центри транспланткоординації по всій країні. Транспланткоординатори - це люди, які безпосередньо займаються технічним забезпеченням трансплантації. Також ми говоримо про забезпечення лікарень відповідним обладнанням - газоаналізатори, обладнання для типування клітин. ... Є питання щодо підготовки хірургів”, - сказав Степанов.

Він нагадав, що зараз кількість лікарень, де можуть робити трансплантацію органів, 19, ще 6 лікарень можуть робити трансплантацію кісткового мозку.

Також, за словами Степанова, фінансування напрямку трансплантології у розмірі 112 млн грн має вистачити до кінця року.

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Як 15 липня повідомляв Укрінформ, Кабмін ухвалив зміни до постанови про трансплантацію, якими передбачається можливість фінансування всіх витрат на проведення алогенної трансплантації кісткового мозку, в тому числі отримання донорського матеріалу.

В Україні роблять два види трансплантації кісткового мозку: аутологічну (пацієнт отримує власний кістковий мозок) та алогенну (від родинного донора).