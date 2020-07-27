Раді пропонують ввести штрафи до 136 тисяч за пропаганду гомосексуалізму

Народні депутати із фракції "Слуга народу" Георгій Мазурашу та Олена Лис зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт, який встановлює штрафи за "пропаганду" гомосексуалізму або трансгендеризму.

Текст законопроєкту №3917 оприлюднили на сайті парламенту.

Законопроєктом вносяться зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими вводиться адміністративна відповідальність за пропаганду одностатевих сексуальних відносин, що "може негативно вплинути на фізичне і психічне здоров'я, моральний і духовний стан та розвиток дітей та дорослих".

Так, пропонується доповнити КУпАП новою статтею 1802, яка передбачає, що пропаганда гомосексуалізму або трансгендеризму, що може негативно вплинути на фізичне чи психічне здоров'я моральний чи духовний стан та розвиток людини, тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 тис. грн) і на юридичних осіб — у розмірі трьох тисяч НМДГ (51 тис. грн).

Водночас за пропаганду гомосексуалізму або трансгендеризму, яка виражається в публічній демонстрації способу життя осіб, які мають одностатеві сексуальні стосунки чи ідентифікують себе зі статтю, протилежною біологічній, їхньої орієнтації та поведінки, автори законопроєкту пропонують штрафувати на п'ять тисяч НМДГ (85 тис. грн).

Пропаганда ж гомосексуалізму або трансгендеризму службовою чи посадовою особою, а також сприяння такій пропаганді може тягти за собою накладення штрафу в розмірі восьми тисяч НМДГ (136 тис. грн).

"Серед аморальних загроз сучасності варто відмітити агресивну пропаганду гомосексуалізму та трансгендеризму, спрямованих на знищення інституту сім’ї", - йдеться у пояснювальній записці.

Так, у авторів законопроєкту викликає глибоку стурбованість "тенденція публічної пропаганди аморальних відхилень від конституційної норми сім’ї, зазначеної в статті 51 Конституції України", що унеможливлює виховання дітей у конституційному руслі, чим порушуються права дітей та їхніх батьків, тому "запровадження адміністративної відповідальності за пропаганду гомосексуалізму та трансгендеризму є важливим кроком, якого давно очікує українське суспільство".

"Відносно так званого гендерного питання абсолютна більшість громадян України однозначно сприймають тільки дві статі – чоловіка і жінку, і тільки такими, якими вони народились. Поняття "гендерна рівність" означає у т.ч., що людина не народжується ні чоловіком, ні жінкою, а сама може вибрати собі стать. Незнанням людей справжньої суті, яка ховається за терміном "гендер", спритно користуються гендерні організації, які просувають гендерне законодавство через парламент України, наслідком цього стало ухвалення Верховною Радою України у 2005 році Закону України №2866-IV: "Державна політика забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків спрямована на утвердження гендерної рівності; недопущення дискримінації за ознакою статі". Таким чином, термін "гендер" увійшов у наше законодавство та поклав початок широкій пропаганді гендерної рівності, яка по суті своїй є явною чи прихованою пропагандою гомосексуалізму та трансгендеризму, що випливає з визначення терміну "гендер". Тому коли захисники гендеру говорять про гендерну рівність, насправді мають на увазі не статеву рівність між двома біологічними статями – чоловіком та жінкою, але ще й рівність між соціальними статями, яких, на думку ідеологів "гендеру", є багато", - підкреслюють також представники фракції "Слуга народу".

Тому ініціатори законопроєкту прогнозують, що його ухвалення сприятиме забезпеченню виконання статті 51 Конституції України щодо охорони державою сім’ї, дитинства, материнства і батьківства, дозволить боротися проти пропаганди гомосексуалізму та трансгендеризму.

Як повідомляв Укрінформ, в Офісі Омбудсмана 27 липня відреагували на законопроєкт №3917, заявивши, що він не відповідає конституційним нормам та міжнародним стандартам.

Торік схожий проєкт у Раді реєстрував народний депутат VIII скликання Олег Барна ("Блок Петра Порошенка"). Він пропонував штрафувати за "публічний прояв сексуальної орієнтації". Так, пропонувалося запровадити штраф від 5,1 тис. грн до 51 тисячі гривень за виготовлення, поширення продукції, яка містить інформацію про сексуальну орієнтацію особи, та публічні дії, спрямовані на пропаганду будь-яких видів сексуальної орієнтації.