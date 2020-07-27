МОЗ пропонує збільшити штрафи водіям, які не пропускають "швидкі"

За непропуск на дорогах машини екстреної меддопомоги необхідно збільшувати штрафи.

Про це на брифінгу 27 липня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Треба суттєво збільшувати штрафи і покарання за непропуск машини екстреної меддопомоги, бо мова йде інколи про життя громадянина, коли час йде буквально на хвилини, і важливо швидко довезти людину до лікарні”, - зазначив Степанов.

Він поінформував, що впродовж року українці викликають екстрену медичну допомогу близько 7 млн разів, у цьому напрямку системи охорони здоров’я працює 40 тисяч медпрацівників.

Також Степанов нагадав, що рішенням уряду цьогоріч було збільшено фінансування екстреної меддопомоги на 40%, ці кошти мають піти на збільшення заробітної плати, комплектацію лікарськими засобами та медичними виробами. Також планується розпочати заміну автопарку екстреної швидкої допомоги.