Справа про "продаж" держпосад: фігурантам оголосили підозру

Слідчі Нацполіції повідомили про підозру в заволодінні $250 тис. особам, які видавали себе за представників Офісу Президента та обіцяли за гроші сприяти у призначенні на керівні посади.

Про це повідомляє пресслужба НПУ.

"Учасники групи були викриті правоохоронцями у серпні 2019 року у протиправному заволодінні коштами в особливо великих розмірах за нібито призначення громадян на керівні посади до органів державної влади України. Наразі слідчі Нацполіції повідомили чотирьом зловмисникам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених трьома статтями Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, під час досудового розслідування встановлено, що в Києві учасники організованої групи видавали себе за представників Офісу Президента та підшукували громадян, які хотіли влаштуватися на керівні посади до органів державної влади України та на державні підприємства. Від них підозрювані отримували гроші в особливо великих розмірах нібито за сприяння у такому призначенні.

Установлено, що зловмисники діяли у період з липня по серпень 2019 року. Затримали учасників групи одразу після передачі частини суми – 250 тисяч доларів США – поблизу Офісу Президента України.

Чотирьом учасникам групи інкримінуються кримінальні правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 190 (Шахрайство, вчинене організованою групою), ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 (Незакінчений замах на шахрайство в особливо великому розмірі, вчинений організованою групою) Кримінального кодексу.

Також зловмисникам інкримінують вчинення правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 353 КК (Самовільне присвоєння владних повноважень, поєднане із вчиненням іншого суспільно небезпечного діяння, вчиненого організованою групою).

Підозрюваним загрожує до 12 років ув’язнення.