Справу про "продаж" за $3,1 мільйона посади глави Миколаївської ОДА передали до суду

Офіс генпрокурора направив до суду справу щодо громадянина, який намагався «продати» посаду голови Миколаївської ОДА за 3,1 млн доларів.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

«Прокурорами Офісу генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно громадянина за фактом шахрайства та надання обіцянки неправомірної вигоди службовій особі (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України)», - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування встановило, що зловмисник вимагав 3 млн 100 тис. доларів за нібито сприяння у призначенні на посаду голови Миколаївської ОДА, мотивуючи це начебто своїми зв’язками у Кабінеті міністрів та Офісі Президента.

Як уточнюється, правоохоронці затримали громадянина 25 лютого 2020 року під час одержання першої частини грошей у розмірі 350 тис. доларів.