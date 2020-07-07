Підозрюваному в "продажі" посади міністра за $200 тисяч призначили 1,2 мільйона застави

За рішенням суду зловмиснику, який "продавав" урядову посаду, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави - понад мільйон гривень.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України.

“У ході слідства було встановлено, що за 200 тисяч доларів США фігурант пообіцяв громадянину зарахувати його до закритої впливової групи та вирішити питання щодо його призначення на посаду міністра Кабінету міністрів України”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається четвер, 3 липня, в одному з кафе Луцька оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області, слідчі поліції області під процесуальним керівництвом прокуратури затримали місцевого мешканця під час отримання коштів. В ході огляду місця події правоохоронці вилучили гроші, а також заяву про вступ потерпілого до "закритої групи", завірену печаткою та перстень, як доказ того, що той став її почесним членом.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство) КК та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 1 мільйон 261 тисяча гривень.

Відповідно до санкції статті підозрюваному може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.