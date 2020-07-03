На Волині чоловік обіцяв влаштувати на посаду міністра за $200-300 тисяч
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора України.
На Волині обіцяли влаштувати на посаду міністра
"За даними слідства, раніше цей же громадянин "продав" ще одну посаду в уряді України за 150 тис дол США. Правоохоронці перевіряють інформацію про можливу причетність чоловіка до обману інших осіб, оскільки у такий спосіб він планував сформувати команду із десяти майбутніх урядовців, оцінивши своє сприяння кожному з них у 200-300 тис дол США. Тривають першочергові слідчі дії. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру", - йдеться у повідомленні.
Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.