На Волині чоловік обіцяв влаштувати на посаду міністра за $200-300 тисяч

Правоохоронці викрили чоловіка, який обіцяючи посприяти у призначенні громадянина на посаду міністра Кабінету міністрів України, шахрайським шляхом заволодів 200 тис дол США.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора України.

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"За даними слідства, раніше цей же громадянин "продав" ще одну посаду в уряді України за 150 тис дол США. Правоохоронці перевіряють інформацію про можливу причетність чоловіка до обману інших осіб, оскільки у такий спосіб він планував сформувати команду із десяти майбутніх урядовців, оцінивши своє сприяння кожному з них у 200-300 тис дол США. Тривають першочергові слідчі дії. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.