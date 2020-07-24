Від виборців не вимагатимуть

Від виборців не вимагатимуть "прописки" - рішення ЦВК

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Укрінформ
Центральна виборча комісія на засіданні 24 липня ухвалила рішення про спрощення процедури зміни виборчої адреси.

Про це йдеться у повідомленні ЦВК.

Зокрема, на засіданні комісія ухвалила три акти - у вказаних документах виключено вимогу щодо документального підтвердження фактичного місця проживання виборця.
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"У відповідній заяві необхідно лише вказати адресу житла, за якою виборець фактично проживає та яку просить визначити його новою виборчою адресою", - пояснили у ЦВК.

Як повідомлялося, в Україні запустили онлайн-сервіс для зміни виборчої адреси. Змінити місце голосування можна до 9 серпня.

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Як повідомляв Укрінформ, 15 липня Верховна Рада ухвалила постанову про призначення чергових місцевих виборів на 25 жовтня 2020 року.

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