Кількість госпіталізованих з COVID-19 зростає - 255 за добу
Про це на брифінгу 24 липня сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Кількість хворих не зменшується, сьогодні це 972 особи. Дуже тривожний показник щодо госпіталізованих. Наразі у нас антирекорд — 255 осіб госпіталізовано”, - сказав Степанов.
Він наголосив, що важко переносять COVID-19 люди похилого віку, ті, хто має супутні захворювання, такі як ниркова недостатність, серцево-судинні захворювання, цукровий діабет.
Міністр охорони здоров’я нагадав, що поширенню захворювання можна запобігти дотримуючись маскового режиму, соціальної дистанції, користуючись антисептиками.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 24 липня в Україні лабораторно підтверджені 62 823 випадки COVID-19, за добу — 972 нових.