Кількість госпіталізованих з COVID-19 зростає - 255 за добу

Кількість госпіталізованих з COVID-19 зростає.

Про це на брифінгу 24 липня сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Кількість хворих не зменшується, сьогодні це 972 особи. Дуже тривожний показник щодо госпіталізованих. Наразі у нас антирекорд — 255 осіб госпіталізовано”, - сказав Степанов.

Він наголосив, що важко переносять COVID-19 люди похилого віку, ті, хто має супутні захворювання, такі як ниркова недостатність, серцево-судинні захворювання, цукровий діабет.

Міністр охорони здоров’я нагадав, що поширенню захворювання можна запобігти дотримуючись маскового режиму, соціальної дистанції, користуючись антисептиками.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 24 липня в Україні лабораторно підтверджені 62 823 випадки COVID-19, за добу — 972 нових.