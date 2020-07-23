Зеленський про підпал будинку Шабуніна: Мене це дуже хвилює та засмучує

Зеленський про підпал будинку Шабуніна: Мене це дуже хвилює та засмучує

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський прокоментував підпал будинку глави Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.

Заяву він опублікував у своєму Facebook.

Президент назвав "цинічний" підпал будинку ознакою того, що українське суспільство не може отямитися після численних трагедій і соціальних потрясінь, відмовитися від нецивілізованих форм з'ясування стосунків та перестати "грати в демонстративне насильство".

"Особисто мене це дуже хвилює та засмучує. Так, я розумію, що подібне трапляється і в інших країнах, але Україна, на мій погляд, повинна вже виходити з епохи конфліктів. Очевидно, що кожен такий випадок кидає тінь на репутацію нашої держави, на наші нові інститути влади й особливо на наші правоохоронні органи", — написав президент.

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Зеленський наголосив, що від правоохоронних органів потрібні "оперативні та професійні відповіді".

"І я чекаю, що правоохоронці швидко розберуться та поставлять всі крапки над "і". Хто це зробив? Навіщо це було зроблено? І чому цей "хтось" так нахабно поводиться по відношенню, перш за все, до громадських активістів, які дійсно часто порушують непрості питання суспільного устрою", — зазначив Зеленський. 

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Президент також написав, що співчуває Віталію Шабуніну та всім українцям, які через свою громадянську позицію "потрапляють у такі неприємні ситуації".

"Винних потрібно обов'язково знайти й покарати. Саме так — знайти й покарати. А ми — суспільство — все-таки повинні навчитися толерантного ставлення до тих, хто має свою позицію щодо спірних питань. І хто висловлює її активно та регулярно", — йдеться в повідомленні.

Як повідомляє поліція Київської області, для розкриття інциденту з пожежею будинку активіста Віталія Шабуніна створена слідчо-оперативна група з-поміж працівників Слідчого управління, Управління карного розшуку поліції Київщини та співробітників Бориспільського відділу поліції.

Слідчі за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

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Як повідомлялося, керівник громадської організації "Центр протидії корупції" активіст Віталій Шабунін повідомив, що минулої ночі невідомі підпалили його будинок.

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