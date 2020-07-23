Поліція відкрила справу через підпал будинку Шабуніна

Поліція Київщини відкрила кримінальне провадження за фактом загорання будинку у Бориспільському районі.

Про це інформує відділ комунікації поліції Київської області.

"Слідчі Бориспільського відділу поліції за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

У поліції нагадали, що загорання будинку сталось у селі Гнідин Бориспільського району.

За цим фактом розпочато досудове розслідування. Поліція встановлює осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Як повідомляв Укрінформ, керівник громадської організації "Центр протидії корупції", активіст Віталій Шабунін повідомив, що минулої ночі невідомі підпалили його будинок.