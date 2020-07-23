Обставини пожежі в будинку Шабуніна вивчають криміналісти – поліція

Поліція Київщини встановлює обставини загорання будинку активіста Віталія Шабуніна.

Про це інформує відділ комунікації поліції Київської області.

«Повідомлення про те, що горить будинок у селі Гнідин Бориспільського району, надійшло на спецлінію 102 о 4.20 год. На місце події оперативно прибули рятувальники та працівники місцевого відділу поліції. Пожежу швидко ліквідували. Вогнем частково пошкоджено будинок. Люди не постраждали», - йдеться у повідомленні.

Наразі триває додатковий огляд місця події, де працюють криміналістична лабораторія поліції Київщини, лабораторія НДЕКЦ МВС, залучені експерти пожежно-технічної служби ДСНС.

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Інформація про подію належним чином зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень. За результатами проведеної перевірки та аналізу усіх зібраних даних найближчим часом буде вирішено питання щодо правової кваліфікації.

Як повідомлялося, керівник громадської організації «Центр протидії корупції», активіст Віталій Шабунін повідомив, що вночі невідомі підпалили його будинок.