Активіст Шабунін повідомив про підпал невідомими його будинку

«На фото мій підпалений сьогодні вночі дім. Ніхто не постраждав: нас з дітьми не було, а батьки встигли вибігти. Дякувати Богу, сусідка почула вибух і побачила, як спалахнув вхід. Спеціально для Аваківських експертів: рівно два тижні тому газова служба перевірила лічильник і всі з’єднання», – написав Шабунін.

Він пообіцяв згодом розповісти журналістам про все безпосередньо на місці, біля власного будинку.

«Благословляю виконавців і замовників, останнім дякую за мотивацію працювати ще більше», - зазначив активіст.