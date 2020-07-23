Активіст Шабунін повідомив про підпал невідомими його будинку
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Укрінформ
Керівник громадської організації «Центр протидії корупції», активіст Віталій Шабунін повідомив, що минулої ночі невідомі підпалили його будинок.
Про це він повідомив у Facebook.
«На фото мій підпалений сьогодні вночі дім. Ніхто не постраждав: нас з дітьми не було, а батьки встигли вибігти. Дякувати Богу, сусідка почула вибух і побачила, як спалахнув вхід. Спеціально для Аваківських експертів: рівно два тижні тому газова служба перевірила лічильник і всі з’єднання», – написав Шабунін.
Він пообіцяв згодом розповісти журналістам про все безпосередньо на місці, біля власного будинку.
«Благословляю виконавців і замовників, останнім дякую за мотивацію працювати ще більше», - зазначив активіст.