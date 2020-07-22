У Костополі спалили будинок голови райради та місцевого осередку "Батьківщини"

Невідомі у ніч на 22 липня підпалили будинок голови Костопільської райради й Костопільської районної організації партії «Батьківщина» у Рівненській області Сергія Ткачука.

Про це повідомляє пресслужба політсили.

“У помешкання політика у Костополі через вікно і дах злочинці закинули три пляшки з запалювальною сумішшю. Почалася сильна пожежа. Незважаючи на роботу рятувальників, будинок фактично зруйнований і непридатний для життя. Сергій Ткачук звернувся до правоохоронних органів із заявою про скоєний на нього замах”, - йдеться у повідомленні.

При цьому партія «Батьківщина» пов’язує злочин із політичною діяльністю голови своєї парторганізації, оскільки “і Сергій Ткачук, і очолювана ним у Костопільському районі «Батьківщина» є беззаперечними лідерами електоральних симпатій”.

«Зважаючи на близькість місцевих виборів, ми розцінюємо підпал будинку і замах на життя нашого партійця як політичний тиск», – йдеться в заяві «Батьківщини».

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Партія звертається до керівництва правоохоронних органів із закликом якнайшвидше розслідувати злочин, гарантувати особисту безпеку Сергію Ткачуку й запобігти використанню протизаконних методів тиску у період виборчої кампанії.

«Батьківщина» також закликала владу і конкурентів вести цивілізовану політичну боротьбу.

Як повідомлялося, в Україні 25 жовтня відбудуться місцеві вибори.

Фото: Національна поліція