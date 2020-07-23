Шабунін – про нічну пожежу: У ЦПК, список "друзів" дуже довгий

Голова Центру протидіїї корупції Віталій Шабунін повідомив, що його будинок, у якому в четвер сталася пожежа, не був застрахований.

Про це він повідомив на брифінгу біля цього будинку, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ні, моя помилка. Я якраз у цьому році майже розрахувався з боргами, і це був наступний етап. От тільки віддав би борг за машину, і була б ця страховка, ми трохи не встигли», - сказав він.

Шабунін повідомив, що найдорожче, що будувалося по будинку – це утеплення даху, і воно вигоріло. Він уточнив, що будинок не повністю знищений, і треба робити ремонт.

Говорячи про те, хто міг би за цим стояти, Шабунін зазначив, що «у нас, у ЦПК, список «друзів» дуже довгий».

Він уточнив, що дуже переживав, бо недалеко від входу знаходиться котельня з газовим котлом, і газове обладнання, «і вся історія могла скінчитися набагато неприємніше, якби не сусідка, яка це все побачила».

На запитання, де він буде тепер жити, активіст відмітив, що має багато друзів, «десь приймуть».

«В мене зараз дружина не тут з дітьми, слава Богу, а батьків десь поселимо», - уточнив він.

Також Шабунін показав журналістам, як виглядає його будинок після пожежі.

Як повідомлялося, керівник громадської організації "Центр протидії корупції" активіст Віталій Шабунін повідомив, що минулої ночі невідомі підпалили його будинок.

Поліція відкрила за цим фактом кримінальне провадження.