Пожежа у будинку Шабуніна: поліція не отримувала інформацію про вибухівку

До поліції наразі не надходила інформація щодо того, що могло спричинити пожежу в будинку активіста Віталія Шабуніна, і говорити про причини цієї події можна буде лише після надходження висновків експертиз.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила речниця поліції Київської області Віталія Грохольська.

"Зараз тривають слідчі дії. Інформація про те, чи (знайшли на місці події - ред.) якусь вибухівку, чи щось подібне, не надходила. Однак, всю інформацію щодо того, що могло спричинити загорання, ми можемо отримати лише після надходження відповідних висновків експертиз", - зазначила Грохольська.

Вона зазначила, що раніше пожежа була ліквідована, будинок - частково пошкоджений.

Пожежа у будинку Шабуніна / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

"Наразі також триває додатковий огляд (місця події – ред.), який проводять поліція, лабораторія науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС, криміналістична лабораторія поліції Київщини із залученням експертів пожежно-технічної служби ДСНС. І що вони знайшли, наразі невідомо, бо комплексна робота ще триває", - сказала Грохольська.

Читайте також: Поліція відкрила справу через підпал будинку Шабуніна

Раніше ЗМІ повідомляли з посиланням на співзасновника ГО "Центр протидії корупції" Дарію Каленюк, що на місці пожежі у будинку голови ЦПК Віталія Шабуніна знайшли залишки вибухівки.

Як повідомлялося, керівник громадської організації "Центр протидії корупції" активіст Віталій Шабунін повідомив, що минулої ночі невідомі підпалили його будинок.

Поліція відкрила за цим фактом кримінальне провадження.