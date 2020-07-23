ЦПК просить Зеленського взяти на особистий контроль інцидент з будинком Шабуніна
Про це повідомляє пресслужба ЦПК.
"Ми звертаємося до Президента України Володимира Зеленського взяти на особистий контроль розслідування нападів на активістів, в тому числі на посягання на життя Віталія Шабуніна та його родини", - йдеться у повідомленні.
У ЦПК назвали інцидент з будинком Шабуніна посяганням на його життя і життя членів його родини.
"Ми пов’язуємо це з професійною антикорупційною діяльністю Віталія та “ЦПК”, - наголошується у Центрі протидії корупції.
Уточнюється, що захист Шабуніна буде добиватися зміни кваліфікації злочину, оскільки попередньо правоохоронці кваліфікували пожежу як умисне пошкодження майна (частина 2 статті 194 ККУ).
«Також ми як організація вимагатимемо зміни підслідності справи, оскільки поліція перебуває під безпосереднім впливом міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, відставки якого ми вимагаємо тривалий час», - зазначається у повідомленні.
Як повідомляє поліція Київської області, для розкриття інциденту з пожежею будинку активіста Віталія Шабуніна створена слідчо-оперативна група з числа працівників Слідчого управління, Управління карного розшуку поліції Київщини та співробітників Бориспільського відділу поліції.
«Станом на 14.00 годину для розкриття злочину та притягнення винних у підпалі будинку до відповідальності створена слідчо-оперативна група з числа працівників Слідчого управління, Управління карного розшуку поліції Київщини та співробітників Бориспільського відділу поліції», - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, керівник громадської організації «Центр протидії корупції» активіст Віталій Шабунін повідомив, що минулої ночі невідомі підпалили його будинок.
Поліція відкрила за цим фактом кримінальне провадження.