ЦПК просить Зеленського взяти на особистий контроль інцидент з будинком Шабуніна

У Центрі протидії корупції закликали Президента Володимира Зеленського взяти на особистий контроль інцидент із підпалом будинку активіста Віталія Шабуніна.

Про це повідомляє пресслужба ЦПК.

"Ми звертаємося до Президента України Володимира Зеленського взяти на особистий контроль розслідування нападів на активістів, в тому числі на посягання на життя Віталія Шабуніна та його родини", - йдеться у повідомленні.

У ЦПК назвали інцидент з будинком Шабуніна посяганням на його життя і життя членів його родини.

"Ми пов’язуємо це з професійною антикорупційною діяльністю Віталія та “ЦПК”, - наголошується у Центрі протидії корупції.

Уточнюється, що захист Шабуніна буде добиватися зміни кваліфікації злочину, оскільки попередньо правоохоронці кваліфікували пожежу як умисне пошкодження майна (частина 2 статті 194 ККУ).

«Також ми як організація вимагатимемо зміни підслідності справи, оскільки поліція перебуває під безпосереднім впливом міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, відставки якого ми вимагаємо тривалий час», - зазначається у повідомленні.

Як повідомляє поліція Київської області, для розкриття інциденту з пожежею будинку активіста Віталія Шабуніна створена слідчо-оперативна група з числа працівників Слідчого управління, Управління карного розшуку поліції Київщини та співробітників Бориспільського відділу поліції.

«Станом на 14.00 годину для розкриття злочину та притягнення винних у підпалі будинку до відповідальності створена слідчо-оперативна група з числа працівників Слідчого управління, Управління карного розшуку поліції Київщини та співробітників Бориспільського відділу поліції», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, керівник громадської організації «Центр протидії корупції» активіст Віталій Шабунін повідомив, що минулої ночі невідомі підпалили його будинок.

Поліція відкрила за цим фактом кримінальне провадження.