Адвокат Шабуніна вважає, що справу про пожежу слід забрати у поліції

Захист активіста Віталія Шабуніна вимагатиме змінити підслідність провадження щодо пожежі в будинку активіста з поліції на інший слідчий орган.

Про це на брифінгу повідомила адвокат Шабуніна Олена Щербан, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми будемо вимагати зміни підслідності цієї справи, бо вважаємо, що поліція не може її проводити… Всі ці люди (поліція, ДСНС – ред.) перебувають під впливом міністра Авакова, який керує цими структурами, і вважаємо, що він зможе впливати на цю історію і робити так, що докази будуть зникати», - сказала Щербан.

Сам Шабунін повідомив, що особисто двічі просив і ДСНС, і поліцію не розпочинати слідчі дії без його участі, але слідчі дії таки розпочалися на місці події без його участі.

«Ми просили не розпочинати слідчі дії без нашої участі, але всі ці дії починалися без нас, і все, що вилучалося, вилучалося без нас», - зазначила Щербан.

Водночас ні Шабунін, ні Щербан не уточнили, який слідчий орган, на їх думку, має розслідувати це провадження.

Як повідомлялося, керівник громадської організації «Центр протидії корупції», активіст Віталій Шабунін повідомив, що минулої ночі невідомі підпалили його будинок.

Слідчі Бориспільського відділу поліції за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.