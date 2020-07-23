Поріг ЗНО "склав/не склав" з української мови - 22 бали

Експертна комісія з питань визначення результатів ЗНО при Українському центрі оцінювання якості освіти визначила поріг «склав/не склав» з української мови і літератури на рівні 22 бали.

Про це повідомили за результатами сьогоднішнього засідання комісії, яке транслювалося в режимі онлайн на YouTube-каналі Українського центру.

Результати учасників за шкалами 100–200 балів і 12-бальною (із предметів, результати тестувань з яких зараховують як оцінку за ДПА) буде розміщено на інформаційних сторінках учасників зовнішнього незалежного оцінювання наступного дня після засідання експертної комісії.

Як повідомлялося, 17 липня експертна комісія ухвалила рішення встановити пороговий бал з математики, що відповідає 9 тестовим балам, з фізики – 12.

Засідання експертної комісії зі встановлення порога «склав/не склав» з географії, хімії відбудеться 28 липня.

Як повідомляв Укрінформ, з 25 червня по 17 липня в Україні проходить основна сесія зовнішнього незалежного тестування.

Тестування з української мови та літератури відбулося 30 червня, участь в ньому взяла 275 081 особа.