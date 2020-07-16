Назвали порогові бали для ЗНО з математики та фізики

Експертна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО) визначила поріг склав/не склав для ЗНО з математики на рівні 9 балів, для ЗНО з фізики на рівні 12 балів.

Відповідне рішення ухвалене на засіданні комісії 16 липня, яке транслювалося на Facebook Міністерства освіти та науки, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Пороговий бал ЗНО з математики цього року становить 9 балів. Відповідно до встановленого порогового балу кількість учасників, які не долають поріг, дорівнює 19 334, або 12,71%, кількість учасників, які долають поріг, 132 тис. 745, або 87,29%”, - сказав на засіданні комісії очільник УЦОЯО Валерій Бойко.

Також комісія ухвалила рішення встановити пороговий бал ЗНО з фізики на рівні 12 балів. Відповідно до встановленого порогового балу кількість учасників, які не долають поріг дорівнює 8%, або 1 713 учасників ЗНО з фізики.

Поріг "склав/не склав" – це мінімальна кількість тестових балів, яку має набрати учасник/учасниця за тестування, щоб отримати оцінку за шкалою 100-200 балів і мати можливість брати участь у конкурсному відборі до вишу.

Результати учасників за шкалами 100–200 балів і 12-бальною (із предметів, результати тестувань з яких зараховують як оцінку за ДПА) буде розміщено на сторінках учасників ЗНО наступного дня після кожного засідання експертної комісії.

Тестування з математики відбулося 25 червня, ЗНО складали 152 тис. 180 осіб.

Тестування з фізики пройшло 2 червня, ЗНО складали 22 284 особи.

Як повідомляв Укрінформ, з 25 червня по 17 липня в Україні проходить основна сесія зовнішнього незалежного тестування.

Засідання експертної комісії зі встановлення порога "склав/не склав" з української мови і літератури, історії України, іноземних мов, біології відбудеться 23 липня, з географії, хімії – 28 липня.