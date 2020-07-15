ЗНО з географії: тести написали майже 93 тисячі осіб

Участь у зовнішньому незалежному тестуванні з географії, яке відбулося 15 липня, взяли участь 92 962 особи.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

"За оперативною інформацією регіональних центрів оцінювання якості освіти, участь у тестуванні з географії взяли 92 962 особи, що становить 70,99% від загальної кількості зареєстрованих", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 34 учасники ЗНО не були допущені до пунктів тестування, з них 6 – через виявлення ознак гострих респіраторних захворювань.

Дотримання процедури тестування контролювали 47 громадських спостерігачів.

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Наголошується, що учасники зовнішнього незалежного оцінювання, які не змогли взяти участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання з географії через причини, які не залежали від їхніх дій і волі, можуть зареєструватися для участі у додатковій сесії. Для цього необхідно упродовж 5 робочих днів (з урахуванням дня проведення тестування) подати до регіонального центру, у якому проходили реєстрацію, документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії, та відповідну заяву.

Із завданнями сертифікаційної роботи можна ознайомитися в розділі «ЗНО-2020. Географія». Завтра на цій самій сторінці буде розміщено правильні відповіді до тесту.

Як повідомляв Укрінформ, з 25 червня по 17 липня в Україні триває основна сесія зовнішнього незалежного тестування. Учасники ЗНО вже склали тести з математики, української мови та літератури, фізики, іноземних мов, історії України, біології.