Мін'юст презентував мобільний додаток "Безоплатна правова допомога"

Міністерство юстиції презентувало новий мобільний застосунок "Безоплатна правова допомога"

Про це на брифінгу повідомила заступник міністра юстиції Валерія Коломієць, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми сьогодні презентуємо вперше для вас найпростіший спосіб доступу до правової допомоги, який було придумано і реалізовано завдяки нашим партнерам, а саме – мобільний додаток. Тепер можна сказати, що правова допомога може бути у кожного з вас в кишені, щодня, постійно», - сказала Коломієць.

За її словами, вперше стало зрозуміло, що це дуже потрібний інструмент, на початку карантину, - коли збільшилися рівень і кількість звернень до системи безоплатної правової допомоги, «на наш сайт, на наш месенджер на Facebook».

«Завдяки нашим партнерам, з якими ми вже неодноразово реалізували дуже багато успішних проєктів, ми зібрали все це в одну кнопку на мобільному телефоні. Тепер просто одним дотиком ви можете отримати консультацію, можете отримати правову підтримку і роз’яснення ваших прав і обов’язків», - уточнила Коломієць.

За її словами, у Мін’юсті також працюють над тим, щоб було якнайлегше подати документи для отримання безоплатної правової вторинної допомоги, тобто, фактично адвоката, який представлятиме особу в суді.

Зі свого боку перший заступник директора Координаційного центру з надання правової допомоги Оксана Василяка зазначила, що цей додаток дозволяє перевірити, чи належить людина до суб’єктів права на надання безоплатної вторинної правової допомоги - захист або представництво своїх інтересів у суді.

За словами Василяки, за допомогою цього додатку також можна замовити адресну правову допомогу – це коли людина у зв’язку з обмеженими можливостями пересування може зателефонувати і попросити, щоб до неї приїхали юристи центрів, які надають наразі допомогу у цивільних і адміністративних справах, а можна також скористатися українською правничою вікіпедією WikiLegalAid, яка містить найпоширеніші і актуальні консультації з правових питань.

За допомогою цього застосунку можна автоматично зателефонувати на єдиний номер системи БПД 0 800 213 103 та отримати консультацію юриста; отримати інформацію про всі гарячі лінії ЦОВів, а також адреси центрів та бюро правової допомоги.

Також за допомогою цього додатку можна отримати контакти інших надавачів правової допомоги за регіонами.

Цей мобільний додаток планується доопрацювати, щоб знизити навантаження на центри БПД.

Завантажити мобільний додаток можна через Play Market та App Store.