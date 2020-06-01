Безоплатна правова допомога запускає в Instagram челендж "Права дитини"

До Дня захисту дітей система безоплатної правової допомоги розпочинає Instagram-челендж "Права дитини".

Про це інформує пресслужба Міністерства соціальної політики.

"До Дня захисту дітей система безоплатної правової допомоги з 1 по 5 червня 2020 року проводить у соціальній мережі Instagram челендж «Права дитини». Мета акції – привернути увагу суспільства до стану захисту прав дітей в Україні", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, щоб стати учасником челенджу, необхідно завантажити фото або відео у сторіз із хештегом #правадитини. Також необхідно зазначити найважливіше, на думку учасника, право дитини та позначити сторінку Координаційного центру з надання правової допомоги @ualegalaid.

Кількість дописів необмежена.

Будуть обрані 10 переможців за допомогою програми Random випадковим чином серед учасників челенджу. Переможці отримають сувеніри від партнерів – Представництва ОБСЄ в Україні, Програми реформування сектора юстиції «Нове правосуддя» Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

У Мін'юсті нагадують, що торік до системи безоплатної правової допомоги звернулося понад 2,3 тис. дітей, а протягом січня-квітня цього року – понад 800 неповнолітніх.