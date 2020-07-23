За добу найбільшу кількість нових випадків COVID-19 зафіксували у Києві

За добу в Україні найбільшу кількість нових випадків захворювання на COVID-19 зафіксовано у Києві, Львівській, Івано-Франківській та Рівненській областях.

Про це розповів у четвер на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За останню добу найбільшу кількість випадків за добу зафіксовано у Києві - 112, у Львіській області - 109, в Івано-Франківській - 76 та Рівненській області - 71 випадок", - сказав Степанов.

За його словами, з усіх 856 осіб, в яких виявили COVID-19 за минулу добу, - 71 дитина і 50 медичних працівників, госпіталізовано 178 осіб. Зафіксовано за добу 17 летальних випадків, одужало 828 пацієнтів.

Міністр поінформував, що 22 липня в Україні було здійснено 29 726 тестувань, із них 14 498 методом ПЛР і 15 228 методом ІФА

Загалом за весь час пандемії в Українізахворіла 61 851 людина, в тому числі 4 400 дітей і 8 153 медичних працівники. Одужало в цілому 34 тисячі пацієнтів, летальних випадків - 1551.