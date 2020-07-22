Зеленський обговорив із резервістами законопроєкт про призов

Президент Володимир Зеленський обговорив із представниками Ради резервістів Збройних сил України зміни до законодавства, які стосуються військового резерву.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Завдяки вам ми захищаємо й захистили нашу незалежність і територіальну цілісність від російської агресії. І зараз, виконавши свій обов’язок, ви продовжуєте службу в оперативному резерві своїх військових частин. Я вважаю, що Україні дуже пощастило мати таких героїв, яких завжди характеризують як мужніх, патріотичних і – одна з найголовніших якостей – професійних людей нашої країни», – звернувся Зеленський до резервістів.

На зустрічі Президент запропонував детально обговорити подані ним законодавчі ініціативи, які безпосередньо стосуються резервістів. Зокрема, йдеться про проєкти законів «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку» та «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо окремих питань вдосконалення забезпечення організації виконання військового обов'язку в особливий період».

Зеленський під час зустрічі з представниками Ради резервістів Збройних сил України / Фото: Офіс Президента

Як поінформували в ОП, перший документ, розроблений Міністерством оборони, передбачає переформування військових комісаріатів у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки відповідно до європейських підходів. Також законопроєкт пропонує запровадити новий вид військової служби – військова служба за призовом осіб із числа резервістів у особливий період, яка передбачає можливість призову резервістів в особливий період без оголошення мобілізації на строк до шести місяців. Передбачається, що такий призов відбуватиметься за рішенням Верховного головнокомандувача ЗСУ.

Читайте також: Зеленський подав законопроєкт про збільшення штрафів за ухилення від мобілізації

Крім того, за даними ОП, проєкт закону пропонує поширити на резервістів комплекс соціальних гарантій, які діють для мобілізованих осіб; удосконалити питання формування військового резерву, а також створити військовий облік резервістів у державі, зокрема за допомогою автоматизованої системи «Оберіг» (Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних та резервістів).

Водночас законопроєкт «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо окремих питань вдосконалення забезпечення організації виконання військового обов'язку в особливий період» передбачає пільгове оподаткування фізичних осіб – підприємців у разі їхнього призову на військову службу за призовом осіб із числа резервістів у особливий період.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак підкреслив, що основною метою законодавчих змін є створення умов, коли бойовий і професійний досвід резервістів можна буде максимально використати.

«Мають бути забезпечені місця служби, щоб одразу людина давала результат», – сказав він.

Голова Ради резервістів ЗСУ Тарас Ткаліч нагадав, що Рада була створена в січні 2018 року та складається на 100% з учасників бойових дій і резервістів за контрактом.

Заступник голови Ради резервістів Мирослав Гай зазначив, що два роки члени Ради працювали над розробкою поправок до нормативно-правової бази. І цього року завдяки підтримці та спільній роботі з командуванням ЗСУ, представниками Генерального штабу, Офісу Президента та Ради резервістів було подано проєкти законів, які допоможуть створити правові засади функціонування системи військового резерву, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Він висловив подяку Президенту за підтримку ініціативи резервістів і винесення на розгляд парламенту законопроектів як невідкладних.

«Дуже сподіваємося, що у вересні вони вже будуть проходити перше читання, тому що ці закони важливі», – констатував Гай.

Під час зустрічі Зеленський також вручив військовим державні нагороди. За словами Президента, йому відомо, що для більшості військовослужбовців нагороди – не головне, та при цьому висловив переконання, що з таких деталей, як відзнака за бойові заслуги та їхня гідна оцінка, складається ставлення влади до військових та їхніх подвигів.

Фото: Офіс Президента