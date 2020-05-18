Армія розраховує на досвід і вміння резервістів – Президент

Президент Володимир Зеленський привітав українських резервістів, зауваживши, що армія розраховує на їхній досвід і вміння.

Вітання глави держави оприлюднено на його сайті.

"Сьогодні ми вшановуємо справжніх патріотів нашої держави - високопрофесійних воїнів, які, перебуваючи в оперативному резерві, готові у будь-який момент поповнити лави Збройних сил України та інших військових формувань. Українське військо завжди розраховує на вашу підтримку, потребує ваших умінь, військової майстерності та досвіду, набутих у боях із російським агресором і під час навчальних зборів", - зауважив Зеленський.

Президент подякував усім громадянам України, які проходять службу у військовому резерві, за готовність до негайного виконання завдань щодо захисту Батьківщини.

"Упевнений, що ваш патріотизм та відданість справі й надалі залишатимуться надійним підґрунтям обороноздатності нашої держави", - зауважив він.

Глава держави резервістам та їхнім родинам міцного здоров'я, добробуту та незламної віри у нашу перемогу.

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День резервіста України відзначається 18 травня. Він установлений 19 квітня 2019 року Президентом України Петром Порошенком "ураховуючи важливу роль резервістів у справі захисту Вітчизни, її незалежності та територіальної цілісності, їх готовність у будь-який час стати до лав Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, з метою дальшого розвитку сучасних військових традицій, зміцнення патріотичного духу у суспільстві".