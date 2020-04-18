Генштаб планує цього року провести навчання за участю понад 28 тисяч резервістів

В Україні цього року заплановано провести навчання із понад 28 тисячами резервістів та військовозобов’язаними.

Про це на брифінгу заявив начальник Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних сил України генерал-майор Ігор Лисенко, повідомили у Міністерстві оборони.

«Цього року заплановано провести навчальні збори з резервістами та військовозобов’язаними загальною чисельністю понад 28 тис. осіб, а саме: резервістів військового оперативного резерву І черги - понад 11,7 тис. осіб; решта (понад 16,3) - резервісти військового оперативного резерву ІІ черги та військовозобов’язані», - сказав він.

Читайте також: Генштаб застерігає від зйомки та запуску дронів під час масштабних навчань

За словами Лисенка, до початку карантинних заходів у державі в цьому році вже пройшли підготовку понад 2 тис. осіб. Водночас на період карантинних заходів за рішеннями відповідних командувачів зборові заходи були призупинені.