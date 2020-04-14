Генштаб застерігає від зйомки та запуску дронів під час масштабних навчань

У зв’зку з проведенням на Західній Україні військових навчаннь Генеральний штаб Збройних сил України попереджає про відповідальність за ведення фото та відео зйомки військової техніки, режимних військових об’єктів.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони.

«На території Західної України розпочалися планові тактичні навчання Десантно-штурмових військ. Збройні Сили України нагадують про відповідальність за ведення фото та відео зйомки військової техніки, режимних військових об’єктів ЗС України та спроб проникнення на їхню територію», - йдеться у повідомленні.

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Генштаб також інформує, що в районі проведення навчань, над військовими частинами, об’єктами та полігонами всі помічені безпілотні літальні апарати будуть збиті. Особи, які здійснювали запуск або керували цими БПЛА, будуть затримані та притягнуті до відповідальності.

Війькові застерігають від провокаційних дій поруч з військовими частинами та колонами військової техніки, а також звертаються до всіх небайдужих громадян з проханням повідомляти правоохоронні органи про підозрілих осіб та їхні дії.