В Україні планують знизити офіційний вік молоді з 35 до 29 років

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт “Про основні засади молодіжної політики” (№3718).

Відповідне рішення підтримали 265 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Законопроєкт пропонує, зокрема, визначити основні поняття, мету, завдання, принципи та пріоритети молодіжної політики в Україні, гарантії та механізми участі молоді у її формуванні та реалізації, повноваження центральних та місцевих органів виконавчої влади, особливості організаційних і правових засад утворення та діяльності молодіжних та дитячих громадських об’єднань.

Законопроєктом пропонується знизити вік молоді до 29 років. Як пояснюють автори ініціативи, чинним законом встановлено широкі вікові рамки (від 14 до 35 років), що призводить до розпорошення обмежених ресурсів на вирішення питань великої кількості груп молоді різного віку. Зменшення віку молоді дозволить цілеспрямовано використовувати ресурси для молодих людей у перехідний період, протягом якого молодь найбільше потребує підтримки.

Автори документа звертають увагу й на те, що підхід до визначення поняття «молодь» в Україні (14-35 років) також не збігається з підходом ООН, за яким молоддю вважають людей віком 15-24 роки. У Стратегії Європейського Союзу молодими визнають людей віком 13-30 років.

Таким чином законопроєкт спрямований на роботу із такими групами молоді: школярі від 14 до 17 років; молоді люди, які отримали освіту в закладах освіти I-IV рівнів акредитації від 18 до 24 років; та молодь, що працює, віком від 25 до 29 років. Дія означеного закону поширюватиметься також і на дітей віком від 6 років, оскільки передбачає підтримку дитячих громадських організацій та роботу із дітьми, як потенційними учасниками програм (проєктів, заходів) різного спрямування. Верхня вікова межа у 35 років встановлюється виключно для молодих сімей для забезпечення їх участі у програмах вирішення житлових питань.

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З метою забезпечення гарантій участі молоді у громадсько-політичному житті законопроєктом пропонується створити Національну раду з питань молоді як консультативно-дорадчий орган при Кабінеті міністрів, надати право представницькому та виконавчому органам Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування створювати молодіжні ради, як консультативно-дорадчі органи, а також призначати радників з питань молоді.

Молодіжні та дитячі громадські об’єднання отримують широкий спектр інструментів для повноцінної партнерської участі у формування та реалізації молодіжної політики, вирішення питань власного інституційного розвитку.

Законопроєктом визначаються суб’єкти та зміст молодіжної роботи. До таких суб’єктів, зокрема, віднесено молодь, молодіжні працівники, молодіжні центри та молодіжні простори, молодіжні та дитячі громадські об’єднання, благодійні організації, молодіжні ради, радники з питань молоді, органи (організації) учнівського та студентського самоврядування, неформальні молодіжні об’єднання.

З метою підтримки проєктної діяльності суб’єктів молодіжної роботи, інституційної підтримки молодіжних та дитячих громадських об’єднань, розвитку української молоді та її інтеграції у світовий соціокультурний простір, створення належних умов для реалізації програм і проєктів у молодіжній сфері, впровадження інноваційних підходів у процесі їх фінансування та реалізації, формування експертного середовища та якісного процесу відбору, законопроєктом пропонується врегулювати питання діяльності Українського молодіжного фонду.

Згідно з проектом, Фонд є бюджетною установою, що виконує спеціальні функції щодо сприяння реалізації завдань молодіжної політики, діяльність якого спрямовується та координується Міністерством молоді та спорту України. При цьому важелі впливу на політику Фонду органів державної влади обмежені та чітко визначені. Збалансованість політики та прозорість діяльності Фонду забезпечуватимуться особливостями структури органів управління Фонду та процесом їх формування.

Діяльність Фонду стимулюватиме розробку і впровадження сучасних проектів у сфері молодіжної політики, сприятиме виробленню конкурентоспроможних проектів (програм, заходів) та стане надійним партнером та майданчиком для суб’єктів молодіжної роботи.

Законопроєктом запропоновано створити розгалужену мережу молодіжних центрів. Зокрема, центр всеукраїнського рівня стане освітнім та ресурсним майданчиком для опорних центрів регіонального рівня, які, в свою чергу, виконуватимуть таку ж функцію по відношенню до місцевих молодіжних центрів. Також запроваджується поняття молодіжних просторів, що можуть створюватись на базі закладів освіти, культури, охорони здоров'я, фізичної культури та спорту, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та підпорядкування та використовуватись з метою здійснення молодіжної роботи, зокрема організації змістовного дозвілля дітей та молоді.