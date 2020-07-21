Рада звільнила від ПДВ експорт послуг із кіновиробництва

Верховна Рада ухвалила закон “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки та підвищення міжнародної конкурентоспроможності галузі відео- та кіно- виробництва” (№3060).

Відповідне рішення підтримали 229 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Основна мета закону - вдосконалити умови надання послуг із виробництва кіно- та відеоматеріалів на замовлення нерезидентів, привести їх у відповідність з практикою європейських країн та, тим самим, підвищити конкурентоздатність виробництва таких послуг в Україні.

Закон звільняє від оподаткування ПДВ в Україні експорт послуг з виробництва та компонування відеофільмів, кінофільмів, анімаційних (мультиплікаційних) фільмів, телевізійних програм, рекламних роликів, фоторекламних матеріалів, комп’ютерної графіки. Для цього вносяться зміни до пункту 186.3 статті 186 Податкового кодексу шляхом доповнення його переліком вищезазначених послуг.

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Закон також містить технічну зміну, яка повертає до Податкового кодексу норму, що виключає субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, передбачених законом "Про державну підтримку кінематографії в Україні", з переліку оподатковуваних в Україні доходів нерезидентів.

Ініціатори документа прогнозують, що його ухвалення сприятиме посиленню експортного потенціалу та конкурентоспроможності сфери послуг з виробництва кіно- та відеоконтенту на замовлення нерезидентів, розвитку галузі кіно- та відеовиробництва та суміжних галузей в сфері креативних індустрій, розвиток людського потенціалу в цих галузях та створення нових робочих місць, розвитку малого та середнього бізнесу, який працює у суміжних з кіно- та відеовиробництвом сферах, а також посилить туристичну привабливість України та її іміджу за кордоном, зокрема для залучення потенційних інвесторів.