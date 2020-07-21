Доплачувати медикам у системі освіти повинна місцева влада — Степанов

Доплати медикам, які працюють у системі освіти, має виплачувати місцева влада.

Про це на брифінгу 21 липня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Органи місцевого самоврядування встановлюють доплати, в тому числі доплати вчителям, лікарям.... Є закон про місцеве самоврядування, в якому чітко передбачена можливість встановлення таких доплат”, - сказав Степанов.

Він додав, що дасть відповідне доручення з метою привести нормативну базу МОЗ, зокрема спільний наказ МОЗ та Міністерства праці та соціальної політики від 2005 року № 308/519, яким подекуди керуються місцеві органи влади в питаннях встановлення надбавок лікарям, що працюють в системі освіти.