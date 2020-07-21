У Нацполіції проведуть гендерне оцінювання

Заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко, заступник голови НПУ Олександр Фацевич та керівник проєктного офісу в Києві Женевського центру з урядування у секторі безпеки Андрис Зарінс підписали Меморандум про співпрацю щодо ґендерного оцінювання Нацполіції.

Про це інформує пресслужба МВС.

«Підписання меморандуму допоможе нам досягнути найвищих стандартів професійної та особистої доброчесності, а також подальшого забезпечення вищого рівня відповідності діяльності Національної поліції України міжнародним зобов’язанням України для інтегрування найкращих практик у сфері гендерної рівності», - заявила Павліченко.

Вона також зазначила, що проведення гендерного оцінювання (самооцінювання) у Нацполіції України слугуватиме прикладом та буде взяте за основу для інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує МВС.

Зі свого боку Зарінс повідомив, що проведення гендерного оцінювання є продовженням п'ятирічної співпраці з Нацполіцією, і його результат допоможе виявити дієві механізми та зрозуміти, що варто змінити для покращення подальшого просування гендерної політики.

Фацевич додав, що підписання цього меморандуму підвищить ефективність служби у відомстві на користь суспільства.

Заступник голови НПУ також повідомив, що надалі планується створення спільної робочої групи з міжнародними колегами щодо проведення гендерного оцінювання Національної поліції України.

Павліченко подякувала урядові Канади та Женевському центру з урядування у секторі безпеки за підтримку, і Нацполіції - за відкритість та готовність до проведення оцінювання.

«Завдяки спільній роботі з проєктним офісом у Києві Женевського центру з урядування у секторі безпеки ми зможемо розробити надійні стандарти, політики, програми та навчальні ресурси з метою залучення на службу в правоохоронні органи більшої кількості жінок, утримання їх на службі та зробити внутрішні процедури більш сучасними», - пояснила заступниця міністра.

Зазначається, що меморандум був підписаний у межах проєкту міжнародної технічної допомоги «Проєкт підтримки спроможностей Національної поліції України в реалізації стратегічних реформ».

Фото: mvs.gov.ua