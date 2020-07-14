ООН планує реалізувати в Україні гендерних проєктів на $2,1 мільйона

ООН має намір реалізувати в Україні проєкти, орієнтовані на гендерну рівність, із загальним фінансуванням $2,1 млн – у межах допомоги щодо гуманітарного реагування на пандемію COVID-19.

Про це повідомив у коментарі Укрінформу постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

"Сьогодні відбувся круглий стіл за участі керівництва Виконавчого комітету ООН-Жінки та Офісу ООН з координації гуманітарних питань, під час якого було оголошено про наміри реалізувати в Україні цілу низку гендерно-орієнтованих проєктів сумою $2,1 млн", - відзначив Кислиця.

Дипломат додав, що ці ініціативи зосереджені, передусім, на протидії поширенню коронавірусу серед найбільш уразливих категорій жінок та дівчат, зокрема внутрішньо переміщених осіб; поліпшенні соціального захисту; боротьбі з насильством; а також посиленні ролі жінок. Реалізація проєктів розрахована на липень 2020 – грудень 2021 рр.

Як зауважив український дипломат, це дозволить вирівняти дисбаланс негативного впливу COVID-19 на жінок та дівчат та надати їм можливість швидшого відновлення.

"Ми високо цінуємо системну увагу та підтримку з боку ООН, які забезпечують різні структури Організації для розв'язання нагальних проблем у нашій державі, особливо під час боротьби з новим коронавірусом", - підсумував постійний представник України при ООН.